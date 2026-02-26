Menu
Polícia

Com ciúmes, mulher invade casa e bate no ex em Campo Grande

Ele explicou que terminou o relacionamento há mais de dois meses

26 fevereiro 2026 - 14h52Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

Homem de 39 anos teve a casa invadida e acabou sendo agredido pela ex-companheira durante a  madrugada de quarta-feira (25), na Rua Olinda Alves, localizada no bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no endereço indicado encontraram a mulher brigando com um homem no meio da rua. Diante da situação, ela foi detida e revistada.

O rapaz então detalhou que a suspeita foi até o imóvel e como ele não abriu o portão, derrubou a estrutura da garagem e quebrou a janela de vidro da sala para entrar na casa.

Após invadir o local, a mulher passou a agredi-lo. Durante a briga, os dois caíram no chão, e o homem sofreu uma fratura na perna, além de ferimentos no braço direito e no rosto. Uma testemunha que estava na residência se trancou no banheiro para se proteger durante as agressões.

Ainda conforme o registro, o homem afirmou que o ataque teria sido motivado por ciúmes, já que a suspeita não aceitava vê-lo na companhia da testemunha. Ele relatou que manteve um relacionamento com a mulher por cerca de 10 anos, mas que estavam separados desde antes do último Natal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa. Segundo a polícia, mesmo ferido, o homem disse que não deseja representar criminalmente contra a autora.

A mulher foi levada para a delegacia, prestou depoimento e foi liberada. O caso acabou sendo registrado como dano, lesão corporal e violência doméstica na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

