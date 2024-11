Com ciúmes, mulher surta e corta os pneus do carro do namorado na Capital

Uma mulher, de 36 anos, ficou descontrolada e furou os pneus do carro do namorado, de 42 anos, durante a noite de quinta-feira (14), no Bairro Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar após decidir sair de casa para evitar conflitos, porém, a mulher surtou e começou a danificar os pneus para impedir a ação do homem.

Além disso, a autora ameaçou se machucar para culpar o companheiro e ele ser preso. Diante da situação, os dois foram detidos e levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Na delegacia, a mulher negou os fatos afirmando que concordou com o fato do homem sair do local. Ainda assim, ela reconheceu que agiu de forma exagerada porque estava com ciúmes do namorado, porque soube que ele estava tento contato com a ex-companheira.

O homem disse que quer terminar a relação e pediu para que a namorada saia da casa, onde atualmente moram juntos.

O caso foi registrado como dano e violência doméstica.

