Com moto em movimento, jovem é abordado e depois roubado

Um jovem, 25 anos, foi roubado enquanto andava de moto na Avenida Duque de Caxias em Campo Grande, dois indivíduos o abordaram em uma segunda motocicleta. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (4).

De acordo com o registro policial, a vítima seguia pela Avenida Duque de Caxias quando foi abordado pela dupla. Os autores não deixaram que ele saísse da motocicleta e disseram para que ele “seguisse em frente”.

O jovem revelou que o garupa parecia estar armado. Já na rotatória do Indubrasil, os bandidos levaram a vítima para um matagal, mandaram ele descer da moto, o jogaram no chão e levaram sua moto e carteira com dinheiro e documentos.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Pronto Atendimento da Comunitário do Centro (Depac Centro).

