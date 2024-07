Condenado a 16 anos por estupro, Militar do Exército é preso em Bela Vista

Um militar do Exército, de 48 anos, que foi condenado a 16 anos de prisão pelo crime de estupro foi preso durante a segunda-feira (1°), em Bela Vista.

Conforme as informações policiais, o militar estava afastado de suas funções, mas foi localizado em sua residência, em Bela Vista. O fato teria acontecido na cidade de Rio Negro, no Estado do Paraná.

O detido foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Bela Vista e posteriormente encaminhado ao Exército Brasileiro, para deliberação acerca do cumprimento da pena.

