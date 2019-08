Condenado por matar o menino João Hélio, sai da cadeia após cumprir 10 dos 39 anos de pena

Sarah Chaves, com informações do G1

O assassino Carlos Roberto da Silva acusado de matar o menino João Hélio, em 2007, foi autorizado pela Justiça do Rio de Janeiro a deixar a cadeia na quinta-feira (29).

Carlos Roberto da Silva estava condenado a 39 anos de prisão, mas ficou dez anos no presídio e, agora, ganhou o direito de cumprir o restante da pena em casa.

Quatro criminosos foram condenados no caso. Carlos Roberto foi solto sem tornozeleira eletrônica. Ele tem cinco dias para se apresentar para que o equipamento seja instalado.

Relembre o caso

João Hélio morreu ao ser arrastado durante quatro quilômetros, depois do carro em que estava ter sido assaltado no dia 7 de setembro de 2007 no bairro Oswaldo Cruz, subúrbio do Rio.

Segundo policiais militares, o menor João Hélio Fernandes e a mãe dele passavam de carro pela rua João Vicente próximo à Praça Patriarca quando foram abordados por três criminosos armados.

A mãe foi retirada do veículo e, ao tentar soltar o cinto de segurança do filho, foi surpreendida pelos ladrões, que assumiram a direção e partiram em disparada. O menino de seis anos, sentado no banco de trás, foi arrastado por cerca de quatro quilômetros.

