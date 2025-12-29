Menu
Polícia

Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital

Informações apontam que ele estava com drogas e tinha passagens criminais

29 dezembro 2025 - 14h55Luiz Vinicius     atualizado em 29/12/2025 às 15h05

Luiz Otávio Oliveira de Souza, de 23 anos, morreu durante um confronto com equipes do Batalhão de Choque no começo da tarde desta segunda-feira, dia 29, na região da Avenida Duque de Caxias, na entrada do Núcleo Industrial, em Campo Grande.

Informações preliminares apuradas apontam que o indivíduo estava com drogas e armado, e não teria obedecido uma abordagem na avenida.

O indivíduo, conhecido como 'Tavinho', estava utilizando uma motocicleta quando houve a tentativa de abordagem, mas ele não respeitou e continuou fugindo, mas em determinado momento, teria apontado a arma para os policiais.

Nesse momento houve o confronto com os militares e o suspeito foi atingido com um tiro no tórax, chegando a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu.

Conforme a apuração da reportagem, Tavinho tinha passagens pela polícia e já teria sobrevivido a uma tentativa de homicídio.

