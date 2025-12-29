Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital

Luiz Otávio Oliveira de Souza, de 23 anos, morreu durante um confronto com equipes do Batalhão de Choque no começo da tarde desta segunda-feira, dia 29, na região da Avenida Duque de Caxias, na entrada do Núcleo Industrial, em Campo Grande.

Informações preliminares apuradas apontam que o indivíduo estava com drogas e armado, e não teria obedecido uma abordagem na avenida.

O indivíduo, conhecido como 'Tavinho', estava utilizando uma motocicleta quando houve a tentativa de abordagem, mas ele não respeitou e continuou fugindo, mas em determinado momento, teria apontado a arma para os policiais.

Nesse momento houve o confronto com os militares e o suspeito foi atingido com um tiro no tórax, chegando a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu.

Conforme a apuração da reportagem, Tavinho tinha passagens pela polícia e já teria sobrevivido a uma tentativa de homicídio.

