Confusão por aluguel de carro termina em agressão em Campo Grande

Um homem de 41 anos procurou a delegacia de polícia em Campo Grande para denunciar que foi vítima de agressão na noite de domingo (5), no bairro Moreninha. Conforme consta no boletim de ocorrência, o homem relatou ter sido agredido fisicamente por outro homem, de 44 anos.

Segundo a vítima, o caso aconteceu em uma conveniência e teria sido motivado por um desentendimento relacionado a uma dívida referente ao aluguel de um veículo utilizado para transporte por aplicativo.

Ainda de acordo com o relato, após as agressões, a vítima realizou o pagamento parcial da dívida por meio de transferência via PIX. Diante da situação, o homem foi encaminhado para exame de corpo de delito no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

O caso foi registrado e será encaminhado à 4ª Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela apuração dos fatos.

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