Conheça as alegações da Polícia contra o Alemão Conveniências

Dois estabelecimentos tradicionais da região central de Campo Grande, o Alemão Conveniências e o Salvador Conveniência, estão sendo investigados por envolvimento em um esquema de receptação de mercadorias furtadas. A ação, conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, resultou na prisão em flagrante de Edson Barbosa de Araújo, 62 anos, e Máximo Pana Aranda, 59 anos, na quarta-feira (6).

A investigação começou em outubro, após a polícia ser informada sobre estelionatos. A apuração revelou a existência de uma organização criminosa especializada em falsificação de documentos, utilizando CNPJ de uma empresa antiga de Três Lagoas para adquirir mercadorias. Além disso, três outras empresas vítimas de golpes foram identificadas.

A partir dessas informações, a polícia prendeu Alberto Brunet Garcez e Laura Eunice Silva Feitosa, cujos depoimentos levaram à identificação dos receptadores em Campo Grande. Provas como comprovantes de PIX e conversas via WhatsApp indicaram negociações de fécula de mandioca para Máximo Pana Aranda, cujos familiares possuem pelo menos 13 estabelecimentos comerciais na cidade.

Uma das vítimas do golpe enviou um representante a Campo Grande, que localizou a mercadoria no Alemão Conveniência, vendida a um preço abaixo do mercado. A investigação prosseguiu e, no Supermercado Salvador, o mesmo representante encontrou outra carga de fécula de mandioca da empresa, também com informações de lote e sendo vendida abaixo do preço.

Durante a diligência, a polícia encontrou 12 sacas de fécula no Alemão Conveniências e 29 sacas no Supermercado Salvador, todas originárias do crime. Em um depósito na Rua Antônio Maria Coelho, foram recuperadas 330 sacas, das 600 sacas adquiridas de forma ilícita.

Apesar de tentar apresentar uma nota fiscal como comprovação da procedência das mercadorias, Edson Barbosa de Araújo não conseguiu justificar a origem, pois os dados da nota fiscal não correspondiam aos registros da Receita.

Para a investigação, bem como para a delegada Priscilla Anuda Quarti, há indícios e elementos de prova suficientes que evidenciam a prática do esquema criminoso, motivo pelo qual foi efetuada a prisão em flagrante dos dois suspeitos, os quais deverão ser apresentados à Justiça.

Outro Lado - O advogado de Edson Barbosa de Araújo, Lucas Ribeiro Gonçalves Dias, informou ao JD1 Notícias que se manifestará após a audiência de custódia dos suspeitos, marcada para o dia 07/11/2024, às 10h05.

