Menu
Menu Busca quarta, 24 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Construtora recebe verba pública, deixa obra parada em Ribas e vira caso de polícia

Apenas 20% da construção foi concluída, embora 74% dos recursos públicos já tenham sido pagos

24 setembro 2025 - 12h34Vinícius Santos
Foto: Autos da vistoria / 06.2025.00000986-3 - Foto: Autos da vistoria / 06.2025.00000986-3 -   (Decom/MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo, instaurou procedimento preparatório para apurar possíveis irregularidades na execução do condomínio destinado às Forças de Segurança do município.

O projeto, planejado para abrigar policiais militares, bombeiros e agentes da Polícia Civil, foi abandonado pela empresa contratada, mesmo após o repasse de recursos públicos. O investimento, de R$ 1,9 milhão, foi obtido por meio de uma cooperação entre o município, a Câmara Municipal e o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg).

Conforme o MPMS, apenas 20% da obra foi concluída, embora 74% do valor total já tenha sido pago à construtora Partiu Obras Construções e Reformas Ltda. A obra estava prevista para ser finalizada em 2024.

O promotor de Justiça George Zarour Cezar requisitou à Polícia Civil a instauração de inquérito para investigar possível estelionato. Além disso, oficiou os órgãos envolvidos para apresentação de documentos, cronogramas e justificativas sobre o abandono do projeto.

Relatórios anexados aos autos indicam que o Conseg notificou a empresa extrajudicialmente em setembro de 2024 e maio de 2025, sem obter resposta. A construtora teria alegado a necessidade de novos aportes financeiros, que foram rejeitados pelas autoridades locais. 

Diligências do MPMS também registraram imagens do canteiro de obras comprovando o abandono. O promotor determinou ainda oitivas com representantes do Conseg e requisições à Junta Comercial e à Prefeitura, buscando esclarecer a legalidade dos contratos, medições e repasses. 

O prazo do procedimento investigativo foi prorrogado por mais um ano devido à complexidade do caso. A conclusão do condomínio é considerada importante para fixar agentes de segurança em Ribas do Rio Pardo, que enfrenta crescimento populacional acelerado após a instalação de uma fábrica no município, mas ainda sofre com problemas estruturais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação foi deflagrada pelo Gaeco em Campo Grande
Polícia
TJMS manda prender investigados na Operação Successione contra jogo do bicho
Inspeção do Ministério Público -
Justiça
Presídio de Trânsito de Campo Grande abriga 254% mais presos do que a capacidade
Local do crime -
Justiça
Acusado de matar homem em bar no Coronel Antonino é condenado a 6 anos de prisão
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Ilustrativa
Polícia
AGORA: Avião cai e deixa 4 mortos em fazenda de Aquidauana
O acidente aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
Crianças são atropeladas por motociclista na saída da escola no Nova Lima
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Briga por chave faz jovem perder o controle e quebrar carro do padrasto em Campo Grande
Samurai da Moreninha? Homem é preso por usar facão para ameaçar populares na Capital
Polícia
Samurai da Moreninha? Homem é preso por usar facão para ameaçar populares na Capital
Motociclista morre dois dias depois de sofrer grave acidente em Nova Andradina
Polícia
Motociclista morre dois dias depois de sofrer grave acidente em Nova Andradina
Duas pessoas foram socorridas em estado grave após engavetamento de 9 veículos na Capital
Trânsito
Duas pessoas foram socorridas em estado grave após engavetamento de 9 veículos na Capital

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Ilustrativa
Polícia
AGORA: Avião cai e deixa 4 mortos em fazenda de Aquidauana
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital