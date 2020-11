Contratados por R$ 4 mil, dupla tenta fugir, mas é detida com mais de 300 kg de droga

Um rapaz de 20 anos foi preso, e um adolescente de 17 anos, apreendido nesta terça-feira (17) com 319,350 kg de maconha, em Dourados, que fica a 230 km de Campo Grande. A dupla foram acusados de tráfico de drogas.

Conforme o site Dourados News, os dois estava em um veículo modelo Logus 95, de cor azul. Eles acabaram fugindo depois da primeira tentativa de abordagem na rodovia. Após perseguição, o carro foi abordado na Rua Coronel Ponciano.

Durante a perseguição, a viatura chegou a bater no veículo que estava em fuga. Após Os policiais conseguiram abordar os criminosos, e durante vistoria no veículo, foram encontrados 15 fardos de maconha no porta-malas.

Eles foram contratados em Amambai, pegaram o carro carregado com o entorpecente em Ponta Porã e levariam para Campo Grande. Cada um deles receberia R$ 4 mil pelo transporte da droga.

O jovem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e o menor foi levado para a Unidade Educacional de Internação (UNEI).

