Corpo de criança de 2 anos é encontrado no Rio Paraguai

Matheus Rondon com informações da assessoria

Nesta segunda-feira (28), por volta das 15h25, os mergulhadores do 3°Grupamento de Bombeiros Militar, encontraram o corpo da criança de 2 anos, que estava desaparecido nas águas do Rio Paraguai, na região da Barra do São Lourenço. O menino estava desaparecido desde o último sábado (26).

O corpo foi encontrado a 1.200 metro do barranco de onde caiu, os familiares e amigos acompanharam a busca desde então. O corpo foi deixado aos cuidados da família para o sepultamento.

