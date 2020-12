Corpo de idoso é encontrado em matagal enquanto garoto procurava pipa

Um esqueleto humano foi em encontrado no meio de matagal, na cidade de Corumbá, por um garoto de 12 anos, enquanto ele procurava uma pipa nas proximidades, no bairro Guarani. O caso aconteceu por volta das 16h55 do sábado (12).

Segundo boletim de ocorrência, a criança teria ido procurar uma pipa que caiu no local, no momento em que avistou o corpo em estado avançado de decomposição, saiu correndo para avisar alguém.

Ele encontrou uma mulher e contou onde havia encontrado o corpo, no local ela confirmou a informação e acionou a policia militar.

Por estar em estado avançado de decomposição, a pericia não conseguiu identificar o corpo, mas no mesmo dia, o cuidador identificou o homem como sendo Olavo Duarte Julião, de 80 anos. O senhor foi reconhecido pela bermuda cinza e bordado vermelho.

O senhor de 80 anos, sofria de Alzheimer e problemas com alcoolismo. Ele teria saído de casa com uma pasta com seus documentos, senha e cartão do banco. O cuidador informou ter ido até o banco para saber se havia algum saque feito na conta, mas a gerente disse que não havia saque algum.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como morte a esclarecer.

