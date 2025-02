Corpo de jornalista assassinada pelo ex será sepultado em Três Lagoas

Após ser brutalmente assassinada pelo ex-companheiro, os amigos e colegas de profissão terão um tempo para se despedir de Vanessa Ricarte, de 42 anos, em Campo Grande. Depois disso, seu corpo será transladado para Três Lagoas, onde irá acontecer o sepultamento.

Ao JD1, um amigo da profissional detalhou que apesar de ainda não ter informações a respeito do local e horário do velório, haverá uma despedida na Capital, antes do seu corpo ser levado para sua cidade natal.

“Vai ser uma despedida rápida”, comentou. Natural de Três Lagoas, Vanessa veio para Campo Grande estudar e acabou ficando na cidade, onde fez amizades.

Nas redes sociais, colegas e amigos que a conheceram e trabalharam junto lamentaram profundamente o caso que envolveu a profissional, conhecida pelo carinho que tinha com todos, a alegria e acima de tudo, por ser uma grande profissional na área - ela, atualmente, era assessora do Ministério Público do Trabalho, e foi colunista do JD1 Notícias.

Feminicídio – Vanessa Ricarte foi atacada de forma covarde e brutal pelas mãos do até ex-noivo, o músico Caio César Nascimento, na tarde de quarta-feira (12), na região do bairro São Francisco, em Campo Grande.

A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas em estado grave. Informações apontam que a equipe médica da Santa Casa tentou estabilizar Vanessa para ela passar pelo procedimento cirúrgico, mas ela não resistiu e faleceu no começo da madrugada desta quinta-feira (13).

