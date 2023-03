Corpo de jovem desaparecido na Capital Ã© encontrado em matagal no bairro AmambaÃ­

Durante ação de investigação da equipe da Delegacia de Homicídios na manhã desta quarta-feira (8), o corpo do jovem Danilo Cezar de Jesus de 29 anos que desapareceu no domingo (5), após uma festa nas redondezas da Esplanada Ferroviária foi encontrado em um terreno na rua Marechal Rondon, bairro Amambaí.

O delegado adjunto da Delegacia de Homicídios, José Roberto de Oliveira Junior explicou que o caso do desaparecimento foi registrado para a Polícia na segunda-feira (6), no final da tarde e a equipe teve conhecimento na terça-feira (7), pela manhã quando traçou a linha de investigação para encontrar Danilo.

“A gente colheu imagens de câmeras de segurança para materializar o que havia acontecido, e próximo da Orla pelas imagens vimos o Danilo com o suspeito, dali pra frente o suspeito aparece sozinho”

A polícia concentrou as buscas na região, na rua Marechal Rondon entre a Alan Kardec e Joaquim Nabuco, onde encontraram o corpo, enquanto procuravam o suspeito pela região central, após informações de que ele ficava na região. “O suspeito será ouvido sobre detalhes, a gente vai concentrar tudo isso e analisar tudo isso. Temos elementos robustos que dão outra linha de investigação que está sendo analisada desde ontem”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil e Perícia estão no local e confirmaram a identidade do corpo pelas roupas e tatuagens de Danilo e o suspeito do crime ainda será ouvido. Amigos e familiares de Danilo acompanham as investigações.

