Corpo de mulher é encontrado em córrego no bairro Nova Lima

O corpo de uma mulher de aproximadamente 35 anos, foi encontrado em estado de decomposição por banhistas no rio Botas, na região do bairro Nova Lima, no final da tarde de ontem (3). A mulher que ainda não foi identificada, estava semi-nua e com a calcinha na altura das pernas.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores foram até ao córrego tomar banho e viram algo boiando, aparentemente pensaram ser um travesseiro, mas conforme foi descendo a correnteza constataram que se tratava de uma pessoa morta.

O corpo da mulher estava em avançado estado de decomposição com os pulsos e tornozelos amarrados e lesionados. A mulher foi encontrada seminua, com a calcinha na altura da perna e não portava nenhum documento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos banhistas, que atendeu a denúncia e retirou corpo do córrego, deixando-o próximo à margem. Após realização da pericia no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

Deixe seu Comentário

Leia Também