Corpo é encontrado boiando em corrégo

Alessandro Nunes Hoffmeister, 18 anos, foi encontrado morto em na tarde de terça feira (25), no córrego São João Mirim nas proximidades do bairro Carandá Bosque, em Ponta Porã. Alessandro possuía várias passagens pela polícia por roubos e furtos na cidade.

Conforme o Porã News, testemunhas flagraram o corpo no córrego e avisaram a polícia. A área foi isolada e investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) e aos agentes da polícia técnica realizaram trabalhos de praxe.

O jovem com problemas mentais era usuário de drogas e teria saído com outras pessoas na noite de segunda-feira (24). Eles foram vistos nas imediações do córrego. Os investigadores procuram identificar as pessoas que estavam com o jovem.

O corpo de Alessandro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para posterior entrega aos familiares.

