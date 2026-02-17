Menu
Corpo é encontrado em avançado estado de decomposição no Parque das Nações Indigenas

A vítima não estava portando documentos, por isso não chegou a ser identificado

17 fevereiro 2026 - 08h11Brenda Assis
Um corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde desta segunda-feira (16) no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Civil foram acionadas após o corpo de uma pessoa ser encontrado, próximo a Rua Professor Luís Alexandre de Oliveira e Rua Antônio Maria Coelho.

A perícia constatou que o cadáver estava em estado de decomposição, o que impossibilitou a identificação imediata e a verificação de possíveis lesões aparentes. Como a vítima não portava documentos e não havia familiares ou conhecidos no local, foi solicitada a realização de exame necroscópico com coleta de impressões digitais para tentativa de identificação.

Não há câmeras de monitoramento na área onde o corpo foi localizado. O Corpo de Bombeiros auxiliou na remoção do cadáver. A hora da morte não pôde ser estimada no local por se tratar de morte evidente e pela ausência de médico na equipe.

O caso foi registrado como achado de cadáver pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

