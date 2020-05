Corpo encontrado no Inferninho é de jovem desaparecido

O corpo encontrado na última sexta-feira (1º) na Cachoeira do Inferninho, em Campo Grande, foi identificado como Gleison da Silva Abreu, de 25 anos, que estava desaparecido. Segundo as investigações, vítima tinha ferimentos na cabeça - provavelmente de uma queda - e no pescoço, de um suposto estrangulamento.

No entanto, tudo indica que ele não foi morto local, apenas foi jogado do monte após ter sido assassinado em outro lugar. Conforme boletim de ocorrência, após conhecimento de que um corpo havia sido encontrado, familiares procuraram a polícia informando que o pintor estava desaparecido desde o dia anterior. O irmão foi ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) neste sábado (2), onde fez o reconhecimento.

Gleison estava com uma moto que não foi encontrada e foi colocada em busca. O corpo foi localizado por uma turma de trilheiros, que avisou a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Posteriormente, a perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que a vítima não apresentava sangramento, o que indica que possa ter sido jogada já sem vida.

O corpo estaria no local entre quatro a oito horas, ou seja, pode ter sido desovado durante a madrugada. Também foi constatado pelos peritos que a vítima apresentava traumatismo generalizado no crânio e lesão no pescoço, esta que pode caracterizar asfixia.







Deixe seu Comentário

Leia Também