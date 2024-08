Corpo que estava sendo devorado por peixes e urubus é encontrado boiando no Rio Paraguai

Um grupo de pescadores, que estavam aproveitando o dia no Rio Paraguai, encontraram o corpo de um homem, ainda não identificado, boiando nas águas durante a tarde de sábado (24) na região de Porto Morrinho, que fica distante cerca de 70 km de Corumbá.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, realizando o resgate do corpo e o levando até o porto de um pesqueiro, para que a Polícia Civil e a Perícia Técnica pudessem fazer os levantamentos iniciais.

Para o site, o delegado Fillipe Araújo Izidio Pereira, detalhou que o corpo está em avançado estado de decomposição. ““A pericia criminal analisou o corpo já tinha sido comido por peixes e urubus, por isso, não deu para identificar. Mas foi constatado, a princípio, que não tinha nenhum sinal de lesão, ou seja, o crânio estava mantido sem sinal de ferimento”, disse.

Além disso, as equipes da Polícia Civil fizeram os levantamentos para saber se na região havia alguém desaparecido, mas não tiveram sucesso. Por isso, o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passará por perícia necroscópica.

“A perícia tentará saber a causada da morte, mas isso talvez seja difícil já que os órgãos internos, a maioria, não tem mais”, comentou o delegado. Fora isso, o homem será submetido a necropapiloscópica, para que seja devidamente identificado.

O corpo estava apenas com uma bermuda jeans. A reportagem apurou que havia um cordão, na cor vermelha, que estava amarrado como se fosse um cinto, para segurar a bermuda.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também