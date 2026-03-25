Corpos encontrados em dias diferentes no Inferninho são identificados pela polícia

A Polícia Civil identificou, nesta quarta-feira (25), duas vítimas de homicídio encontradas em dias diferentes na região da Cachoeira do Inferninho, em Campo Grande.

Segundo a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o primeiro caso foi registrado no sábado (22), quando praticantes de rapel encontraram o corpo de um homem. A vítima usava tornozeleira eletrônica e não portava documentos.

Já na segunda-feira (24), o corpo de uma mulher foi localizado nas proximidades. De acordo com a polícia, ela tinha um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na testa, o que indica execução.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL) e identificados por meio de exame papiloscópico como sendo Giovana Castura Werner, de 51 anos, e Guilherme Carlos Canozi, de 29.

Após a identificação de Giovana, a polícia verificou que uma amiga havia comunicado o desaparecimento dela desde a noite de segunda-feira (23). Durante as investigações, o carro da vítima foi encontrado abandonado no bairro Jardim Colômbia, na saída para Cuiabá.

O veículo foi apreendido e passou por perícia. No interior, foram encontrados vestígios de sangue, uma pá no porta-malas e um projétil de arma de fogo.

O caso, que inicialmente estava sob responsabilidade da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), foi encaminhado à DHPP.

No caso de Guilherme, a polícia aguarda autorização judicial para acessar o histórico de monitoramento da tornozeleira eletrônica, o que pode ajudar a esclarecer o crime.

Apesar de os corpos terem sido encontrados na mesma região, a polícia informou que, até o momento, não há indícios de que os casos tenham relação entre si.

As investigações seguem, e a polícia informou que novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também