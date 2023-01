Crânio encontrado na Vila Planalto pode ser de criança

Saiba Mais Polícia JD1TV: Crânio é encontrado no fundo de escola municipal na Vila Planalto

Após primeira análise da Perícia Científica de crânio encontrado em terreno na Vila Planalto na manhã desta segunda-feira (23), suspeita é que os restos podem ser de uma criança.



Afirmação foi feita pelo delegado Pablo Reis, plantonista da Delegacia de pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro. De acordo com o que foi apurado, a última limpeza feita no local que fica atrás da Escola Municipal Nelson de Souza Pinheiro foi no segundo turno das eleições, período no final de outubro de 2022. “Entende-se, sem data específica, que de novembro até a atualidade ele possa ter sido jogado ali”.

O crânio que foi encontrado por uma equipe de limpeza da manhã de hoje sem marca de agressão ou pancada, ainda passará por todo o processo de perícia necessário para possível identificação.

Caso

Uma equipe da Solurb encontrou na manhã desta segunda-feira (23), durante o trabalho de recolhimento de resíduos na Rua Netuno,Vila Planalto, restos de ossada.



O achado se trata de um crânio que estava no meio do lixo do terreno, que fica aos fundos da Escola Municipal Nelson de Souza Pinheiro.

