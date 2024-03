CrianÃ§a de 12 anos fica entre a vida e a morte ao ser atropelada em Maracaju

Uma criança, de 12 anos, foi socorrida em estado grave depois de ser atropelada por uma Chevrolet Montana enquanto andava de patinete, no cruzamento da Avenida Senador Filinto Mueller com a Rua Antônio de Souza Marcondes, em Maracaju, na manhã desta segunda-feira (18).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Maracaju Speed, o motorista do carro contou que estava seguindo pela avenida quando a menina entrou ‘do nada’, cruzando a via.

Ele não teria tido tempo de frear o veículo, atingindo a criança e a arremessando a cerca de 10 metros. Ele logo desceu, acionou as equipes do Corpo de Bombeiros e ficou aguardando a chegada do socorro.

Por conta da colisão, a vítima ficou inconsciente. Ela apresentava vários ferimentos pelo corpo, além de um traumatismo craniano grave. A criança foi rapidamente imobilizada e levada para o pronto-socorro da cidade.

Ainda segundo o site, devido a gravidade dos ferimentos ela precisou ser transferida com urgência para Campo Grande.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia estiveram no local, para realizar as investigações sobre o caso para determinar as circunstâncias exatas do acidente e tomar as medidas cabíveis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também