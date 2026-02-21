Menu
Polícia

Criança de 2 anos é identificada após acidente fatal em Deodápolis

Laura Vitória foi atingida por caminhonete enquanto brincava próxima à via

21 fevereiro 2026 - 14h24Sarah Chaves
Foto: Impacto NewsFoto: Impacto News  

Foi identificada como Laura Vitória Aparecida, de 2 anos e meio, a criança que morreu após ser atropelada na manhã deste sábado (21), na Rua Ricardo de Oliveira, em Deodápolis.

O JD1 Notícias já havia informado anteriormente, que, segundo relatos de populares, a menina brincava nas proximidades da via quando foi atingida por uma caminhonete. O veículo teria passado por cima da criança, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Conforme as informações repassadas pelo Impacto News, Laura estava acompanhada do pai e de outros familiares no momento do atropelamento. A mãe havia saído para uma consulta médica. Moradores da região afirmaram que a criança costumava brincar com frequência naquela localidade.

O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do atropelamento. Não há informações sobre o motorista.

