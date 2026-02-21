Criança de 2 anos morre ao ser atropelada por caminhonete em Deodápolis

Uma criança de 2 anos morreu na manhã deste sábado (21) ao ser atropelada por uma caminhonete na Rua Francisco Ricardo de Oliveira, em Deodápolis.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Impacto News, a menor estava brincando na rua quando foi atingida pelo veículo. Por conta do impacto, a pequena morreu ainda no local.

Ainda de acordo com o site, o pai da criança estava dentro de casa no momento do acidente, deixando-a sozinha na rua, já que sua genitora havia saído para ir até uma consulta médica.

A área onde o acidente aconteceu foi isolada pelas equipes da Polícia Militar, que aguarda a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técanica.

