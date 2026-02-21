Criança de 2 anos morre ao ser atropelada por caminhonete em Deodápolis

Uma criança de 2 anos morreu na manhã deste sábado (21) ao ser atropelada por uma caminhonete na Rua Francisco Ricardo de Oliveira, em Deodápolis.
Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Impacto News, a menor estava brincando na rua quando foi atingida pelo veículo. Por conta do impacto, a pequena morreu ainda no local.
Ainda de acordo com o site, o pai da criança estava dentro de casa no momento do acidente, deixando-a sozinha na rua, já que sua genitora havia saído para ir até uma consulta médica.
A área onde o acidente aconteceu foi isolada pelas equipes da Polícia Militar, que aguarda a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técanica.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Carreta carregada com aparelhos micro-ondas tomba em rotatória de Aparecida do Taboado
Polícia
Trabalhador morre ao ser esmagado por poste na BR-163, em Itaquiraí
Polícia
Incêndio criminoso destrói carros em garagem no Jardim TV Morena, em Campo Grande
Polícia
Idoso surta, efetua disparos e quase atinge adolescente de 13 anos em Dourados
Polícia
Motorista é espancado após se envolver em briga de trânsito e atropelar ciclista na Capital
Polícia
Armado com machado, homem ameaça pessoas em supermercado de Campo Grande
Polícia
Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande
Polícia
Mais de 700 kg de cocaína é apreendida em ônibus com imigrantes ilegais na Capital
Polícia
Mulher furta joias em Paranaíba e é presa tentando fugir para Campo Grande
Polícia