Polícia

Criança de 2 anos morre ao ser atropelada por caminhonete em Deodápolis

A menor estava brincando sozinha na rua quando foi atingida pelo veículo

21 fevereiro 2026 - 12h11Brenda Assis     atualizado em 21/02/2026 às 12h13
O acidente aconteceu na manhã de hojeO acidente aconteceu na manhã de hoje   (Reprodução/Impacto News)

Uma criança de 2 anos morreu na manhã deste sábado (21) ao ser atropelada por uma caminhonete na Rua Francisco Ricardo de Oliveira, em Deodápolis.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Impacto News, a menor estava brincando na rua quando foi atingida pelo veículo. Por conta do impacto, a pequena morreu ainda no local.

Ainda de acordo com o site, o pai da criança estava dentro de casa no momento do acidente, deixando-a sozinha na rua, já que sua genitora havia saído para ir até uma consulta médica.

A área onde o acidente aconteceu foi isolada pelas equipes da Polícia Militar, que aguarda a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técanica.

