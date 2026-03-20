Criança de 2 anos morre após passar 13 dias internada por afogamento em Dourados

Uma criança de 2 anos morreu na tarde desta sexta-feira (20), em Dourados, após ficar 13 dias internada por causa de um afogamento em uma piscina.

De acordo com o site Dourados News, o acidente aconteceu no dia 7 de março, em uma casa no bairro Jardim Tropical. Segundo o boletim de ocorrência, o menino estava na sala assistindo televisão, enquanto os avós foram até a cozinha. A porta de vidro que dá acesso à área externa estava fechada, mas destrancada.

Cerca de 10 minutos depois, o avô voltou à sala e percebeu que a porta estava entreaberta. Ao ir até a área externa, encontrou o neto boiando na piscina.

Ele retirou a criança da água e iniciou manobras de reanimação. Em seguida, acionou o pai do menino. Durante o deslocamento em busca de atendimento, a família recebeu ajuda de um médico que passava pelo local.

O menino foi levado inicialmente para o Hospital do Coração, onde recebeu os primeiros atendimentos, e depois transferido para o Hospital Mackenzie, onde permaneceu internado em estado grave.

Apesar dos esforços médicos, a criança teve a morte encefálica confirmada por volta das 15h desta sexta-feira. A família autorizou a doação dos órgãos.

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