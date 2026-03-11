Menu
Menu Busca quarta, 11 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Criança de 4 anos é encontrada sozinha em rua do Aero Rancho

O pequeno estava sujo e aparentava estar assustada

11 março 2026 - 14h23Brenda Assis
Criança estava na ruaCriança estava na rua   (Via Catraca Livre)

Uma criança de 4 anos foi encontrada sozinha na noite de terça-feira (10) na Rua da Divisão, no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. O menino aparentava estar perdido e foi socorrido por um motorista que passava pelo local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem contou que trafegava pela via quando viu a criança próxima a uma farmácia. Segundo ele, havia um homem perto do menino, que o menor identificou como ‘seu tio’, mas o suspeito afirmou que não conhecia o garoto e deixou o local.

Diante da situação, o motorista acionou a Polícia Militar. Aos policiais, o menino disse se chamar Roberto e afirmou ter 4 anos, mas não soube informar o endereço onde mora. Ele apenas disse que o pai se chama “Marcão”.

Ainda conforme o registro policial, a criança estava bastante suja e aparentava estar assustada. Os policiais também tiveram dificuldade para compreender parte do que o menino dizia, uma vez que ele ainda não sabe falar corretamente.

A equipe realizou rondas pela região e tentou localizar familiares ou pessoas que reconhecessem o garoto, mas ninguém soube identificá-lo. Moradores chegaram a compartilhar a foto da criança em grupos de mensagens do bairro para tentar localizar os responsáveis.

O menino foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Durante os procedimentos, a polícia identificou indícios de possível situação de maus-tratos e incluiu essa natureza no registro da ocorrência.

Diante da situação, as equipes do Conselho Tutelar da região Sul realizaram o acolhimento do menino e adotaram as medidas de proteção necessárias.

Os fatos foram registrados como abandono de incapaz e maus-tratos.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem leva surra de moradores do Itamaracá após furtar loja de cosméticos
Janaina estava grávida e o bebê também não resistiu
Polícia
VÍDEO: Gestante morre após acidente de moto em cruzamento de Ponta Porã
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
Polícia
Facção usava propina para arremessar drogas e celulares em presídio de Campo Grande
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça condena soldado da PMMS por vídeo em rede social com piada gravada em oficina
Suspeitos foram detidos pelas equipes da PM
Polícia
Força Tática prende dois suspeitos de invadir área rural e apreende arma na Capital
Caminhonete seguia para Corumbá para pescaria
Polícia
Acidente entre ônibus e caminhonete deixa uma pessoa morta no anel viário da Capital
Marcas de sangue no local do homicídio no Guanandi
Polícia
Rapaz morre após ser esfaqueado em discussão em conveniência no Guanandi
O crime teria acontecido na madrugada de hoje
Polícia
Após novas provas, polícia pede prisão de suspeito de matar ex-esposa em Coxim
A vítima Rosemari Pereira
Polícia
Mulher morre e dois ficam gravemente feridos em acidente na BR-262 em Água Clara
Idosa passa mal em velório e morre horas depois em Campo Grande
Polícia
Idosa passa mal em velório e morre horas depois em Campo Grande

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
Polícia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar água com cocaína em Campo Grande
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
Polícia
Força Tática desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende três
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Polícia
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/3/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/3/2026