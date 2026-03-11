Criança de 4 anos é encontrada sozinha em rua do Aero Rancho

Uma criança de 4 anos foi encontrada sozinha na noite de terça-feira (10) na Rua da Divisão, no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. O menino aparentava estar perdido e foi socorrido por um motorista que passava pelo local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem contou que trafegava pela via quando viu a criança próxima a uma farmácia. Segundo ele, havia um homem perto do menino, que o menor identificou como ‘seu tio’, mas o suspeito afirmou que não conhecia o garoto e deixou o local.

Diante da situação, o motorista acionou a Polícia Militar. Aos policiais, o menino disse se chamar Roberto e afirmou ter 4 anos, mas não soube informar o endereço onde mora. Ele apenas disse que o pai se chama “Marcão”.

Ainda conforme o registro policial, a criança estava bastante suja e aparentava estar assustada. Os policiais também tiveram dificuldade para compreender parte do que o menino dizia, uma vez que ele ainda não sabe falar corretamente.

A equipe realizou rondas pela região e tentou localizar familiares ou pessoas que reconhecessem o garoto, mas ninguém soube identificá-lo. Moradores chegaram a compartilhar a foto da criança em grupos de mensagens do bairro para tentar localizar os responsáveis.

O menino foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Durante os procedimentos, a polícia identificou indícios de possível situação de maus-tratos e incluiu essa natureza no registro da ocorrência.

Diante da situação, as equipes do Conselho Tutelar da região Sul realizaram o acolhimento do menino e adotaram as medidas de proteção necessárias.

Os fatos foram registrados como abandono de incapaz e maus-tratos.

