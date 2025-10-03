Criança de 5 anos é atropelada por moto em Naviraí

Uma criança de apenas 5 anos precisou ser socorrida após ser atropelada no cruzamento da Rua Clemente de Oliveira com a Rua Maria J. da Silva Cansado, no bairro Boa Vista, em Naviraí. O acidente aconteceu no começo da tarde de quinta-feira (2).

Conforme as informações iniciais, a pequena estava indo levar um irmão na escola, acompanhada da mãe, quando foi atingida por uma motocicleta enquanto estava atravessando a rua.

Por conta do acidente, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima e a encaminhado para um hospital da região. Após o atendimento inicial, ela foi liberada e levada para casa.

Para o site Jornal do Conesul, a mãe da pequena detalhou que apesar do susto, a criança está bem. Além disso, a motociclista teria ficado preocupada e chegou a entrar em contato para saber o estado de saúde da vítima.

