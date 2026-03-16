CrianÃ§a Ã© atropelada por carreta a caminho da escola em Ivinhema

Uma criança de 7 anos ficou ferida após ser atropelada por uma carreta na manhã desta segunda-feira (16), em Ivinhema.

Informações iniciais apontam que o acidente aconteceu por volta das 6h55, na rotatória da Praça de Eventos, conhecida como Rotatória da Bandeira, na Avenida Ronaldo Padovan Branquinho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe de plantão foi acionada para atender uma ocorrência de atropelamento envolvendo um ciclista.

Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram o menino sentado no chão ao lado da mãe. Segundo o site Jornal da Nova, o menor seguia de bicicleta para a escola quando acabou sendo atropelado por uma carreta Volvo bitrem.

Durante o atendimento pré-hospitalar, os militares constataram que a criança apresentava escoriações no membro inferior esquerdo, atingindo joelho e perna, além de suspeita de fratura no pé esquerdo.

O motorista da carreta permaneceu no local durante todo o atendimento. Uma equipe da Polícia Militar também esteve presente para acompanhar a ocorrência.

Após receber os primeiros socorros, o menino foi encaminhado ao Hospital Municipal de Ivinhema, onde permaneceu sob cuidados médicos.

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