Criança que se afogou no São Conrado morre em unidade de saúde

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), confirmaram o falecimento da criança de dois anos que, segundo informações, teria se afogado em uma piscina, em uma residência no bairro São Conrado nesta quinta-feira (23), em Campo Grande.



A criança foi levada para Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Santa Emília pela família, onde foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Samu.



Conforme informações apuradas no local com o Samu, foram cerca de 60 minutos de reanimação, no entanto sem sucesso. A criança teria chegado à unidade “já desfalecendo” e sem batimentos cardíacos.



No local, gritos de familiares comoveram quem acompanhou o resgate e esperava pela recuperação da criança. Funcionários chegaram a fechar as portas da UBSF para dar privacidade à família.



O corpo da criança será encaminhado para o necrotério da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon.

Deixe seu Comentário

Leia Também