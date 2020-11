Criança engasga com balinha e morre por falta de ar

Sarah Chaves com informações do Mídia News

Uma criança de 2 anos morreu ao se engasgar com uma balinha e ficar com falta de ar em uma fazenda em Campo Novo do Parecis, Mato Grosso.

Conforme o Mídia News, familiares disseram que no momento da tragédia, Lucas Emanuel Carvalho dos Santos estava sob os cuidados da tia. A família ainda realizou os primeiros socorros, e funcionários do Grupo Maggi, que trabalham nas proximidades da fazenda da família, atenderam o pedido de socorro da mãe.

A equipe de saúde do grupo Maggi realizou o primeiro atendimento médico, sem sucesso. Lucas foi encaminhado para o hospital de Campo Novo, ainda na tentativa de socorrê-lo, mas não resistiu a falta de ar.

Deixe seu Comentário

Leia Também