Crianças são atropeladas por motociclista na saída da escola no Nova Lima

23/09/2025

Três crianças ficaram feridas ao serem atropeladas por um motoboy durante o final da tarde desta terça-feira (23), na Rua da Praça, localizada na região do Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme as informações policias, apuradas pelo JD1, os pequenos tem idades entre 7 e 10 anos de idade. Eles estavam saindo da escola, a ONG Recanto das Crianças.

Uma das vítimas teve ferimentos mais graves e foi socorrida com suspeita de traumatismo craniano. Ela e outra criança foram levados para a Santa Casa. O piloto também teve ferimentos pelo corpo e precisou ser encaminhado para uma UPA da região.

As equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foram acionadas, fazendo o atendimento da ocorrência.

