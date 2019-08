Criminoso que mantinha mulher em cárcere privado morre durante ação policial

Sarah Chaves, com informações do Folha MS

Celso Maldonado de Freitas, 36 anos, morreu durante uma ação policial para resgatar uma mulher que vinha sendo mantida em cárcere privado há dois meses pelo criminoso. O resgate ocorreu na manhã de terça-feira (6), em um hotel na região central de Ladário.

Por ter várias passagens pela polícia Celso, era considerado um criminoso de alto risco. Durante a abordagem para o mandado de prisão do suspeito, ele efetuou tiros contra a guarnição da Polícia Civil e Militar, foi alvejado e não resistiu aos ferimentos, morreu ao dar entrada no pronto-socorro de Corumbá.

Celso vinha mantendo a companheira com quem vivia sob cárcere com agressões físicas, psicológicas e sexuais. Em depoimento a vítima contou detalhes do indivíduo com quem convivia há cerca de um ano.

A mulher também relatou que o autor, teria confessado a ela a morte de seu ex-companheiro e disse que era forçada a manter relações sexuais com o criminoso sob ameaça de morte.

Só de processos com condenações instauradas, Celso somava uma pena de 36 anos de prisão por crimes de roubo, latrocínio, homicídio, estelionato, além de ser integrante de uma violenta quadrilha acusada de ser responsável por uma série de roubos de caminhonetes na região.

Deixe seu Comentário

Leia Também