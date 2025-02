Delegadas da DEAM assinam carta em apoio à colegas afastadas

As delegadas da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) assinaram, nesta terça-feira (18), uma carta em apoio às Delegadas de Polícia de Campo Grande,

No documento, a equipe da DEAM presta seu apoio às profissionais da Polícia Civil sul-mato-grossense, que estariam sendo alvos de “injúrias, ataques verbais e agressões morais na imprensa” devido a conduta no caso do feminicídio da jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos.

Elas ainda destacam que a atuação das profissionais é “pautada na legalidade, na técnica e no compromisso com a verdade e a justiça”, e que as equipes agora sofrem “incompreensões e ataques que buscam desqualificar” o trabalho realizado.

“As críticas dirigidas as Delegadas não apenas atentam contra a honra e a dignidade dessas profissionais, mas também de toda nossa equipe, representando um ataque a todas as mulheres que atuam na seguranca pública, comprometidas com a defesa dos direitos das vítimas e a responsabilização dos autores de crimes”, diz um dos trechos.

Ao longo do dia, outros veículos de imprensa da Capital informaram, erroneamente, que as delegadas estavam renunciando ao cargo em apoio das afastadas, no entanto, o documento não cita que elas estariam deixando suas posições.

“Por fim, ressaltamos que a DEAM permanece firme em sua missão de proteger e garantir justiça às vítimas de violência, ao mesmo tempo em que defende a honra e a integridade de seus Policiais e colaboradores. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a ética em nosso trabalho, não aceitando que interesses alheios ao direito e a justiça sejam colocados acima do compromisso com as vítimas”, finaliza o documento.

Você confere a carta na íntegra aqui.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também