Deolane Bezerra obtém habeas corpus e vai cumprir prisão domiciliar

Deolane Bezerra cumprirá prisão domiciliar após Tribunal de Justiça de Pernambuco acatar pedido de habeas corpus. A mãe da influenciadora, Solange Bezerra, permanecerá presa.

O TJ-PE concedeu nesta segunda-feira (09), o habeas corpus para a influenciadora, que conseguiu o "relaxamento" da prisão preventiva para prisão domiciliar em virtude de ser mãe de criança abaixo de 12 anos.

As irmãs de Deolane já haviam informado que a influenciadora deixaria a prisão, mas a mãe delas, não. "A gente está indo buscar a Deolane agora na penitenciária do Bom Pastor. Saiu a decisão do Tribunal de Justiça, porém eles só deram prisão domiciliar para Deolane. A minha mãe vai continuar lá. O que é um absurdo", disse Daniele Bezerra, irmã da influenciadora.

A investigação está em segredo de justiça. Deolane e a mãe passaram por audiência de custódia na quinta-feira (05). Na ocasião, a Justiça decidiu manter as duas presas preventivamente após analisar as condições da operação.

Elas foram presas um dia antes, no dia 04 de setembro durante a operação "Integration", que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Conforme explicou Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social-PE, a operação trouxe à tona a investigação que começou em 2022. A apuração indicou a migração de indivíduos associados ao jogo do bicho - que é ilegal no Brasil - para os jogos online.

