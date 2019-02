Depois de sair de festa, jovem morre ao capotar veículo no centro

Yara das Graças Fernandes, 26 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (20), após sair de uma festa e perder o controle do carro, capotando violentamente na rua 25 de Dezembro, centro de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 3h50, a condutora estava sem o cinto de segurança e aparentemente trafegava em alta velocidade com o veículo modelo Honda City quando teria perdido o controle da direção. Ela rampou a avenida Mato Grosso bateu no meio fio da esquina com a Antônio Maria Coelho e, posteriormente, no meio fio na esquina com a rua Alvorada. O carro capotou no trajeto e a vítima morreu no local.

Testemunhas informaram a equipe de reportagem, que Yara foi parar no banco de trás do carro e estava de cabeça para baixo quando foi encontrada. Ela teve traumatismo craniano na capotagem do veículo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e perícia técnica estiveram no local.

Um amigo da vítima esteve no local e recolheu os pertences da jovem. Ele afirmou que a colega estava em uma festa de aniversário, mas não soube dizer se a mesma consumiu bebida alcoólica.

