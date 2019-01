Capotamento fecha a Afonso Pena

Nelson Oliveira de Souza, que dirigia um veículo Peugeot 208 de placas QAN 5251 de cor branca, capotou o veículo na avenida Afonso Pena esquina com a rua Paraíba, centro de Campo Grande. O trânsito está parado no trecho e a avenida congestionada até a praça Ary Coelho.

De acordo com informações colhidas no local do acidente, era por volta das 9h30 quando o motorista trafegava sentido shopping e um outro carro o teria “fechado”. Para evitar a colisão ele tentou "tirar" o veículo e acabou colidindo na lateral de outros que estavam estacionados “voando” e capotando na pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve ao local, e Nelson foi encaminhado a Santa Casa para atendimento.

Os carros estão desviando o trajeto na altura do bar Café Mostarda sentido shopping, a Afonso Pena está congestionada até o centro da cidade. A polícia de trânsito está no local.

