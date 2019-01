Em capotamento, homem é arremessado para fora do carro e morre

José Augusto Tozzo, 30 anos, morreu no final da tarde de domingo (13), após capotar o veículo na rodovia MS-258, zona rural de Sidrolândia.

Segundo o site Noticidade, o motorista seguia com o veículo modelo Fiat Uno na rodovia que liga o Distrito de Capão Seco a Sidrolândia quando perdeu o controle e capotou na altura do km 9, a aproximadamente 12 quilômetros da BR-060.

José foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora, o corpo foi encotrado às margens da rodovia. Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram o óbito. A Polícia Civil também compareceu ao local do acidente.

Ainda conforme o site, diversos motoristas usuários da pista reclamam da falta de sinalização na rodovia MS-258 que está sendo asfaltada e tem vários pontos perigosos, onde existem buracos ao invés de acostamento.

