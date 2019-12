Deslizamento de barreira deixa cinco mortos

Marya Eduarda Lobo, com informações do G1

Um deslizamento de barreira na zona norte de Recife deixou cinco mortos, três feridos e duas pessoas desaparecidas, na madrugada desta terça-feira (24). Entre as vítimas que morreram no local, estão três adultos, uma criança e um bebê.

Os bombeiros buscam duas mulheres desaparecidas. O major Anderson Barros, do Corpo de Bombeiros está esperançoso. ‘’Nós trabalhamos com a possibilidade de que as pessoas desaparecidas estejam vivas’’, afirma.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local, duas de busca e salvamento, uma de busca com cachorros, uma de comando operacional e duas de resgate. Equipes da Defesa Civil do Recife também foram ao local do deslizamento.

As pessoas que morreram no local do deslizamento são da mesma família e foram identificadas como Emanuel Henrique de França, 25 anos, Érica Virgínia, 19 anos, Érick Junior, 2 meses, Lucimar Alves, 50 anos, e Daffyne Kauane Alves, 9 anos.

Não chovia no momento do deslizamento da barreira e moradores da área relataram que dois canos da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) existentes no local estouraram e o vazamento, teria feito a barreira deslizar.

Em nota, a Compesa informou que foi acionada por volta das 3h por conta de um vazamento em Dois Unidos. "Imediatamente o sistema que abastece a localidade foi desligado. No momento, a Companhia em conjunto com a Defesa Civil está no local para apurar as causas e saber o que de fato motivou o acidente", afirmou.

Ainda no texto, a Compesa declarou que "lamenta o ocorrido e se solidariza com as famílias que estão recebendo toda a assistência das equipes sociais da Companhia".

