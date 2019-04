Detento é baleado ao tentar pegar “pacote” jogado em presídio

Na madrugada desta terça-feira (23), o detento Cassimiro Antunes Dauzacker, 40 anos, acabou ferido com um tiro de arma de fogo, após tentar pegar um pacote arremessado para dentro da Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

De acordo com informações policiais, a guarda externa da PED, teria visto uma pessoa jogando um pacote para o lado de dentro dos muros do presídio. Depois disso, dois internos pularam o alambrado na área dos fundos (do raio 2), seguindo em direção a tela de proteção que fica entre os raios e a muralha, com a finalidade de captar o pacote que teria sido arremessado.

Os policiais fizeram disparos de advertência e acabaram alvejando Cassimiro, com um disparo de raspão na coxa.

Após a ação, agentes penitenciários realizaram a detenção dos acusados e prestaram os cuidados emergenciais ao interno que foi atingido.

Na sacola encontrada pelos policiais, havia 13 aparelhos celulares, 13 carregadores de celular e nove fones de ouvido.

A ocorrência foi registrada na 2º Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

