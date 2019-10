Detento é encontrado morto dentro do presídio de trânsito

O detento Mateus de Souza Silva, de 20 anos, foi encontrado sem vida ao meio-dia, de segunda-feira (28), no saguão do pavilhão 1-A do presídio de trânsito de Campo Grande.

O corpo foi encontrado no encerramento do horário de banho de sol e fechamento do pavilhão. Ele estava pendurado por uma corda presa em seu pescoço.

O local foi isolado e preservado para a perícia, que já foi realizada. A polícia não descarta as possibilidades de suicídio, briga de facções ou encomenda de morte.

O corpo foi levado pela funerária Canaã e o caso está sendo investigado.

