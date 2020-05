Detento é pego dirigindo embriagado e sem CNH

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Militar de Mato Grosso o Sul flagrou um detento, que teve a identidade preservada dirigindo embriagado na noite de sexta-feira (8), pelo centro de Dourados.

De acordo com a polícia, o suspeito estava em uma camionete com placas de São José do Rio Pardo, São Paulo em atitude suspeita, após abordagem foi constatado que o condutor encontrava-se embriagado, sendo que em diálogo ele relatou não possuir CNH.

Ao chegar o sistema policial, a equipe averiguou que o condutor fazia uso de tornozeleira eletrônica e não poderia se ausentar de sua residência após o período das 20h.

O autor foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil onde foi atuado pelo crime de embriaguez e desobediência a Decisão Judicial.

