Dirigindo sem permissão, adolescente atinge e mata motociclista na fronteira

A motociclista Edith Ferreira Gomez, de 29 anos, morreu após sofrer um grave acidente de moto na região central de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, região de fronteira com o Mato Grosso do Sul. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (17).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ponta Porã News, a vítima estava de moto quando foi atingida por outra motocicleta, conduzida por um adolescente de 17 anos. Edith faleceu ainda no local da colisão.

Por ainda ser menor e não ter permissão para dirigir, o adolescente foi preso em flagrante pelas autoridades policiais.

Além do socorro, que esteve na cena do crime, as equipes da Polícia Nacional estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

