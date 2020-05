DOF apreende carga com 25 mil pacotes de cigarro contrabandeados do Paraguai

Uma carga com 25 mil pacotes de cigarros contrabandeados foi apreendida pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na tarde de sábado (16). A ação foi em conjunto com a Polícia Federal, Receita Federal e a Força Tática de Naviraí.

Os cigarros eram contrabandeados do Paraguai e estavam em seis embarcações no Rio Paraná. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Mundo Novo.

