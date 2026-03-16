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PolÃ­cia

DOF apreende R$ 2,4 milhÃµes em drogas escondidas em carga de aÃ§Ãºcar na MS-040

Homem foi preso em flagrante e iria levar as drogas para Barueri, em SÃ£o Paulo

16 marÃ§o 2026 - 14h11Vinicius Costa
Drogas estavam em meio a carga de açúcarDrogas estavam em meio a carga de aÃ§Ãºcar   (DivulgaÃ§Ã£o/DOF)

Homem, de 47 anos, foi preso em Santa Rita do Pardo após policiais do DOF encontrarem 900 quilos de maconha escondidos em uma carreta carregada de açúcar na última sexta-feira (13). A droga estava avaliada em cerca de R$ 2,4 milhões.

A abordagem ocorreu em um bloqueio na MS-040, na zona rural do município. Segundo a Polícia Militar, o condutor apresentou versões contraditórias sobre a viagem e demonstrou nervosismo, o que motivou a vistoria na carroceria do veículo.

Durante a inspeção, os policiais localizaram os fardos de drogas camuflados entre os sacos de açúcar. O suspeito informou que havia carregado a maconha em Campo Grande e a transportaria até Barueri (SP), recebendo R$ 40 mil pelo serviço.

O entorpecente apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,4 milhões, foi encaminhado à Defron - Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira para registro e perícia.

A operação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Sejusp - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o MJSP - Ministério da Justiça e Segurança Pública, voltada ao combate ao tráfico de drogas e crimes nas fronteiras e divisas do estado.

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