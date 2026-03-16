DOF apreende R$ 2,4 milhÃµes em drogas escondidas em carga de aÃ§Ãºcar na MS-040

Homem, de 47 anos, foi preso em Santa Rita do Pardo após policiais do DOF encontrarem 900 quilos de maconha escondidos em uma carreta carregada de açúcar na última sexta-feira (13). A droga estava avaliada em cerca de R$ 2,4 milhões.

A abordagem ocorreu em um bloqueio na MS-040, na zona rural do município. Segundo a Polícia Militar, o condutor apresentou versões contraditórias sobre a viagem e demonstrou nervosismo, o que motivou a vistoria na carroceria do veículo.

Durante a inspeção, os policiais localizaram os fardos de drogas camuflados entre os sacos de açúcar. O suspeito informou que havia carregado a maconha em Campo Grande e a transportaria até Barueri (SP), recebendo R$ 40 mil pelo serviço.

O entorpecente apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,4 milhões, foi encaminhado à Defron - Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira para registro e perícia.

A operação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Sejusp - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o MJSP - Ministério da Justiça e Segurança Pública, voltada ao combate ao tráfico de drogas e crimes nas fronteiras e divisas do estado.

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