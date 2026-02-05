Menu
Menu Busca quinta, 05 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

DOF prende quatro homens em comboio com mercadorias do Paraguai em Sidrolândia

A ação ocorreu na rodovia BR-060

05 fevereiro 2026 - 11h54Vinícius Santos
Divulgação - DOFDivulgação - DOF  

Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) interceptaram, na madrugada de quarta-feira (04), um comboio com quatro veículos carregados com cigarros e mercadorias oriundas do Paraguai. A ação ocorreu na rodovia BR-060, em Sidrolândia.

Durante bloqueio policial, foram abordados um Ford Fiesta, um Peugeot 207, um Fiat Idea e um Chevrolet Classic. Nas vistorias, as equipes localizaram 3.200 pacotes de cigarros e diversos produtos de descaminho. Quatro homens foram presos. 

Os acusados, os veículos e todo o material apreendido — avaliados em aproximadamente R$ 321 mil — foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Campo Grande.

A ocorrência integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp com o MJSP. O DOF mantém canal direto para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cédulas de dinheiro
Polícia
Homem diz ter sido dopado e roubado dentro da própria casa em Dourados
Robôs aspiradores e TV Box avaliados em R$ 100 mil são apreendidos em Aral Moreira
Polícia
Robôs aspiradores e TV Box avaliados em R$ 100 mil são apreendidos em Aral Moreira
Depac Dourados
Polícia
Jovem é agredido na cabeça com pedaço de cano em Dourados
Conversas em rede social com apologia a ataques escolares são alvo de investigação em MS
Polícia
Conversas em rede social com apologia a ataques escolares são alvo de investigação em MS
Homem ameaça matar ex e é alvo de operação em Campo Grande
Polícia
Homem ameaça matar ex e é alvo de operação em Campo Grande
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Mesmo com risco de alagamento, família se recusa a sair de casa em Aquidauana
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem invade hotel para furtar fios e acaba preso no Centro de Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ser esfaqueado em Corumbá
Penitenciária Estadual de Dourados - (PED)
Interior
Governo executa obras e reforça segurança na Penitenciária Estadual de Dourados
EMEI foi furtada pelo ladrão
Polícia
Denunciado pelo irmão, ladrão é preso por furtar TV's de EMEI na Vila Margarida

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026