DOF prende quatro homens em comboio com mercadorias do Paraguai em Sidrolândia

Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) interceptaram, na madrugada de quarta-feira (04), um comboio com quatro veículos carregados com cigarros e mercadorias oriundas do Paraguai. A ação ocorreu na rodovia BR-060, em Sidrolândia.

Durante bloqueio policial, foram abordados um Ford Fiesta, um Peugeot 207, um Fiat Idea e um Chevrolet Classic. Nas vistorias, as equipes localizaram 3.200 pacotes de cigarros e diversos produtos de descaminho. Quatro homens foram presos.

Os acusados, os veículos e todo o material apreendido — avaliados em aproximadamente R$ 321 mil — foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Campo Grande.

A ocorrência integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp com o MJSP. O DOF mantém canal direto para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

