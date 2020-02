Suspeito de assassinato é encontrado morto dois dias após cometer crime

Saiba Mais Polícia Mulher desaparece no Rio Baía após cair de jet ski

O jovem Maciel Bezerra da Silva, 24 anos, suspeito de esfaquear Antônio Custódio Jorge no último sábado (22), foi encontrado morto a tiros no início da madrugada desta segunda-feira (24), em Angélica.



Conforme apuração do Jornal da Nova, Maciel era suspeito de ter matado a golpes de faca, Antônio que morreu ao dar entrada no Hospital Associação Beneficente de Angélica (ABA) na noite do crime.



A Polícia Militar e a Polícia Civil e Perícia Criminal de Nova Andradina atenderam a ocorrência da morte de Maciel nesta madrugada. Não foi informado em que circunstâncias a vítima foi morta, mas a princípio a PM foi informada sobre três disparos de arma de fogo e ao chegar no local, entrou o rapaz em óbito.



O crime foi registrado como homicídio simples e as polícias de Angélica realizam diligências para identificar e prender o autor.

