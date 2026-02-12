Dois homens são presos por tráfico e resistência após confusão com a PM em Campo Grande

Dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira (11) suspeitos de tráfico de drogas, resistência, desobediência, desacato e vias de fato no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe fazia ronda pela Rua Marlene Pereira de Jesus quando avistou dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, um deles fugiu. O outro foi abordado e, conforme o registro policial, estava com porções de maconha no bolso.

Durante a abordagem, o suspeito afirmou que a droga pertenceria a um familiar que estaria comercializando entorpecentes em uma residência próxima. Os policiais foram até o local indicado e encontraram o segundo homem.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito desobedeceu à ordem de abordagem e correu para os fundos do imóvel. O primeiro abordado também teria tentado fugir. Conforme o boletim, os dois reagiram fisicamente à ação policial, enquanto familiares tentaram impedir a prisão.

Para conter os envolvidos, os policiais utilizaram instrumentos de menor potencial ofensivo, como gás de pimenta e cassetetes. A corporação informou que, durante a confusão, um dos suspeitos tentou pegar a arma de um policial. Mesmo após os detidos serem colocados na viatura, familiares teriam tentado abrir o veículo.

Em buscas na residência e no quintal, a equipe encontrou porções de drogas escondidas e já fracionadas, além de pinos vazios usados para embalar cocaína. A perícia preliminar apontou a apreensão de 14 porções de maconha, que totalizaram 39,3 gramas, e 46 porções de cocaína.

Os entorpecentes foram encaminhados à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como tráfico de drogas, resistência, desobediência, desacato e vias de fato.

