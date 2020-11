Dupla assalta mulheres em ponto de ônibus na Joaquim Murtinho

Uma mulher de 27 anos, foi assaltada em um ponto de ônibus, no início da noite desta quinta-feira (05) na rua Joaquim Murtinho, próximo ao cruzamento com Avenida Ricardo Brandão, no Bairro Itanhangá Park em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima disse que estava no ponto de ônibus, quando dois ladrões que estavam em uma moto abordaram ela. Armados o garupa da moto então anunciou o roubo e disse: “abaixa a cabeça é um assalto”.

O bandido pegou o celular da vítima e a bolsa de uma outra mulher que também estava ponto de ônibus. Após o roubo, os dois fugiram do local.

Após a denuncia, a polícia conseguiu prender em flagrante um dos autores do roubo. O caso foi registrado como roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma e roubo majorado pelo concurso de pessoas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também