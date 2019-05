Dupla é presa com 120 kg de cocaína em Camapuã

Um homem, de 51 e uma jovem de 20 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na noite desta quinta-feira (9), no km 212 da BR-060, em Camapuã. A dupla saiu de Uberaba, em Minas Gerais e carregou o carro de cocaína em Ponta Porã.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um Renalt Duster, que estava sendo conduzido pelo homem e a mulher sentado no banco do carona. Ambos apresentaram nervosismo e se contradiziam ao responder as perguntas dos policiais.

A equipe revistou o carro e a droga foi encontrada dentro um fundo falso no porta-malas do carro, onde estavam 116 tabletes. Durante a pesagem foram totalizados 120 kg de cocaína.

O homem confessou que veio de Uberaba, Minas Gerais para carregar o carro e depois iria retornar para cidade de origem. Ele não informou quanto ganharia pelo transporte e foi detido em flagrante junto com a mulher, sendo encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Camapuã.

O veículo e a droga também foram apreendidos e entregues aos policiais civis.

