Dupla é presa com mais de 300 kg de drogas em Ponta Porã

Mais de 300 kg de drogas e dois homens foram apreendidos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na madrugada da última sexta-feira (6), em Ponta Porã - a 316 km de Campo Grande.

Os policiais realizavam um bloqueio na MS-164, zona rural do município, quando abordaram o condutor, de 42 anos, de um Fiat/Uno com placas de Primavera do Leste, em Mato Grosso. O veículo continha entorpecentes.

Ele foi preso em flagrante, junto de um total de 285 kg de drogas.

Logo em seguida, um veículo GM/Onix, conduzido por um homem de 55 anos, também foi abordado.

Durante a vistoria no veículo, foram encontrados mais 261,5 kg de maconha e 23,5 kg de skunk.

Questionado, o motorista afirmou que havia pegado as drogas em Ponta Porã e que levaria até Cuiabá, capital do Mato Grosso.

Ele afirmou ainda, que o condutor do Uno era o responsável por avisar sobre a presença de policiais na rodovia.

A dupla e as drogas, avaliadas em aproximadamente R$ 885 mil, foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

